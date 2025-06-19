"Реал" без Луніна не подужав "Аль-Хіляль" на старті Клубного чемпіонату світу-2025 (відео)

"Реал" Мадрид – "Аль-Хіляль" / © Associated Press

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Мадридський "Реал" зіграв унічию проти саудівського "Аль-Хіляля" в матчі першого туру групового етапу Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу. Поєдинок на стадіоні "Хард Рок" у Маямі-Гарденс завершився з рахунком 1:1 .

Іспанський клуб відкрив рахунок на 34-й хвилині зустрічі – голом відзначився Гонсало Гарсія.

На 41-й хвилині представник Саудівської Аравії зрівняв рахунок – пенальті реалізував Рубен Невіш.

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Наприкінці матчу "Реал" міг вирвати перемогу, але Феде Вальверде не забив з пенальті на 90+2-й хвилині. З ударом уругвайця впорався марокканський голкіпер Яссін Буну.

Український голкіпер Андрій Лунін провів увесь матч на лавці для запасних. Ворота мадридського клубу захищав бельгієць Тібо Куртуа.

Цей матч став дебютним для Хабі Алонсо на посаді головного тренера "Реала".

За мадридців також дебютували новачки – Дін Хейсен та Трент Александер-Арнольд.

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Крім того, цей поєдинок став дебютним для Сімоне Індзагі на посаді головного тренера "Аль-Хіляля".

Огляд матчу "Реал" Мадрид – "Аль-Хіляль"

Буде додано незабаром.

В іншому матчі стартового туру групи H зустрінуться мексиканська "Пачука" та австрійський "Зальцбург". Цей поєдинок відбудеться 19 червня, початок – о 01:00 за київським часом.

У другому турі цього квартету "Реал" 22 червня зіграє з "Пачукою", а "Аль-Хіляль" 23 червня поміряється силами із "Зальцбургом".

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