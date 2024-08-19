"Реал" без Луніна не зумів перемогти в дебютному матчі Мбаппе у Ла Лізі (відео)

Підопічні Карло Анчелотті втратили очки у грі з "Мальоркою".

Мадридський "Реал" на виїзді зіграв унічию з "Мальоркою" в матчі першого туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25. Поєдинок завершився з рахунком 1:1.

"Вершкові" вийшли вперед на 13-й хвилині зустрічі – Родріго відзначився після передачі Вінісіуса Жуніора.

Однак на старті другого тайму господарі поля змогли відігратися – на 53-й хвилині рахунок зрівняв Ведат Мурікі.

Забити ще хоча б раз і вирвати перемогу підопічні Карло Анчелотті не зуміли. У компенсований час, на 90+7-й хвилині, "Королівський клуб" залишився в меншості – пряму червону картку за грубий фол отримав Ферлан Менді.

Цей поєдинок став дебютним у чемпіонаті Іспанії для суперзіркового новачка "бланкос" Кіліана Мбаппе. Французький форвард відіграв від стартового до фінального свистка, але залишив поле без результативних дій.

Укаїнський голкіпер "Реала" Андрій Лунін весь матч провів на лавці для запасних. Ворота мадридців захищав Тібо Куртуа.

Огляд матчу "Мальорка" – "Реал" Мадрид

Буде додано незабаром.

У другому турі Ла Ліги чинний чемпіон 25 серпня прийме "Вальядолід", а "Мальорка" днем раніше на виїзді зустрінеться з "Осасуною".

Зазначимо, що "Реал" розпочав новий сезон із завоювання Суперкубка УЄФА, де з голом Мбаппе обіграв "Аталанту".

Раніше повідомлялося, що "Барселона" з новим тренером обіграла "Валенсію" на старті Ла Ліги.

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