"Реал" без Луніна непростою перемогою розпочав новий сезон Ла Ліги (відео)

"Реал" Мадрид – "Осасуна" / © Associated Press

Реклама

Мадридський "Реал" удома здобув перемогу над "Осасуною" в заключному матчі 1-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді завершився з рахунком 1:0 .

Єдиний гол "вершкові" забили на початку другого тайму – на 51-й хвилині пенальті реалізував французький форвард Кіліан Мбаппе.

Український голкіпер мадридського клубу Андрій Лунін провів весь матч на лавці для запасних. Ворота "Реала" захищав бельгієць Тібо Куртуа.

Реклама

Огляд матчу "Реал" Мадрид – "Осасуна"

Це був перший матч "Реала" у чемпіонаті Іспанії під керівництвом нового головного тренера Хабі Алонсо, який цього літа змінив на посаді Карло Анчелотті.

У другому турі Ла Ліги мадридський гранд завітає в гості до новачка Примери – "Реала Ов'єдо", а Осасуна прийме "Валенсію". Обидві гри відбудуться у неділю, 24 серпня.

Минулого сезону "Реал" посів друге місце в Ла Лізі, програвши боротьбу за чемпіонство "Барселоні". Своєю чергою, "Осасуна" фінішувала на дев'ятій сходинці.