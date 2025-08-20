ТСН у соціальних мережах

"Реал" без Луніна непростою перемогою розпочав новий сезон Ла Ліги (відео)

Підопічні Хабі Алонсо завдяки голу з пенальті здолали "Осасуну".

"Реал" Мадрид – "Осасуна"

"Реал" Мадрид – "Осасуна" / © Associated Press

Мадридський "Реал" удома здобув перемогу над "Осасуною" в заключному матчі 1-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді завершився з рахунком 1:0.

Єдиний гол "вершкові" забили на початку другого тайму – на 51-й хвилині пенальті реалізував французький форвард Кіліан Мбаппе.

Український голкіпер мадридського клубу Андрій Лунін провів весь матч на лавці для запасних. Ворота "Реала" захищав бельгієць Тібо Куртуа.

Огляд матчу "Реал" Мадрид – "Осасуна"

Це був перший матч "Реала" у чемпіонаті Іспанії під керівництвом нового головного тренера Хабі Алонсо, який цього літа змінив на посаді Карло Анчелотті.

У другому турі Ла Ліги мадридський гранд завітає в гості до новачка Примери – "Реала Ов'єдо", а Осасуна прийме "Валенсію". Обидві гри відбудуться у неділю, 24 серпня.

Минулого сезону "Реал" посів друге місце в Ла Лізі, програвши боротьбу за чемпіонство "Барселоні". Своєю чергою, "Осасуна" фінішувала на дев'ятій сходинці.

