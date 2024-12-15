"Реал" без Луніна несподівано втратив очки в надрезультативному поєдинку чемпіонату Іспанії (відео)

Команда Карло Анчелотті не скористалася шансом обійти "Барселону" та очолити таблицю Примери.

Мадридський "Реал" на виїзді зіграв унічию з "Райо Вальєкано" в матчі 17-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25. Поєдинок на "Естадіо де Вальєкас" у Мадриді завершився з рахунком 3:3 .

Господарі відкрили рахунок уже на 4-й хвилині зустрічі, коли відзначився Унаї Лопес. На 36-й хвилині "Блискавки" подвоїли свою перевагу зусиллями Абдула Муміна.

Утім, ще до перерви "вершкові" відігралися. На 39-й хвилині забив Федеріко Вальверде, а на 45-й влучного удару завдав Джуд Беллінгем.

На старті другого тайму "Королівський клуб" вийшов уперед – на 56-й хвилині ворота суперника вразив Родріго.

Однак команда Карло Анчелотті не зуміла втримати переможний результат. На 64-й хвилині Ісі Паласон забив гол, який сенсаційно приніс господарям нічию.

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін провів матч на лавці для запасних. Ворота "бланкос" захищав бельгієць Тібо Куртуа.

Огляд матчу "Райо Вальєкано" – "Реал" Мадрид

Після цього матчу "Реал" (37 очок) посідає друге місце в Примері та на один бал відстає від "Барселони", яка лідирує. "Райо Вальєкано" (20 пунктів) йде на 13-й сходинці.

Свої наступні матчі обидві команди проведуть 18 грудня. "Реал" у Катарі позмагається з мексиканською "Пачукою" у фіналі Міжконтинентального кубка-2024, а "Райо Вальєкано" зіграє перенесений через шторм матч чемпіонату Іспанії проти "Вільярреала".

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