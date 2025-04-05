"Реал" без Луніна несподівано зазнав поразки та не зміг наздогнати "Барселону" на вершині Ла Ліги (відео)

"Реал" Мадрид – "Валенсія" / © Associated Press

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Мадридський "Реал" неочікувано програв "Валенсії" в домашньому матчі 30-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25. Зустріч на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді завершилася з рахунком 1:2 .

Уже на 13-й хвилині "вершкові" могли відкривати рахунок у грі, але Вінісіус Жуніор не реалізував пенальті.

На 15-й хвилині "кажани" вийшли вперед – голом відзначився Муктар Діакабі.

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У другому таймі "Королівський клуб" зумів відігратися – на 50-й хвилині Вінісіус Жуніор забив після передачі Джуда Беллінгема.

Однак на 90+5-й хвилині Уго Дуро приніс "Валенсії" сенсаційну перемогу.

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін через пошкодження провів матч на лавці для запасних. Ворота "бланкос" захищав 19-річний Фран Гонсалес, який дебютував за першу команду мадридців. Основний воротар "вершкових" Тібо Куртуа продовжує відновлюватися від травми.

Огляд матчу "Реал" Мадрид – "Валенсія"

"Реал" (63 очки) залишився на другому місці в Ла Лізі. Підопічні Карло Анчелотті на три бали відстають від "Барселони", яка лідирує з матчем у запасі.

"Валенсія" (34 пункти) піднялася на 15-ту сходинку елітного дивізіону чемпіонату Іспанії, відірвавшись від зони вильоту на відстань 7 очок.

У наступному турі Ла Ліги мадридці 13 квітня на виїзді зустрінуться з "Алавесом", а "кажани" 11 квітня приймуть "Севілью".

Додамо, що вже у вівторок, 8 квітня, "Реал" у Лондоні зіграє з "Арсеналом" у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.