"Реал" без Луніна обіграв "Боруссію" Дортмунд і став переможцем Ліги чемпіонів (відео)

Мадридський "Реал" став тріумфатором Ліги чемпіонів сезону-2023/24. У фінальному матчі на стадіоні "Вемблі" в Лондоні "вершкові" обіграли дортмундську "Боруссію" з рахунком 2:0 .

Обидва голи підопічні Карло Анчелотті забили у другому таймі. На 74-й хвилині рахунок у поєдинку відкрив Дані Карвахаль, на ближній стійці головою замкнувши подачу Тоні Крооса з кутового.

На 83-й хвилині мадридці подвоїли свою перевагу. Іан Матсен помилився перед власним штрафним і подарував м'яч Джуду Беллінгему, той віддав наліво Вінісіусу Жуніору, який впевнено переграв Грегора Кобеля.

Український голкіпер "вершкових" Андрій Лунін провів матч на лавці для запасних. Раніше повідомлялося, що він не зіграє у фіналі Ліги чемпіонів через хворобу. Ворота мадридців захищав Тібо Куртуа.

Огляд матчу "Боруссія" Дортмунд – "Реал" Мадрид

Буде додано незабаром.

Таким чином, "Реал" здобув 15-й у своїй історії Кубок чемпіонів. Мадридці виграли 15 з 18 вирішальних матчів ЛЧ (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022, 2024), що є абсолютним рекордом турніру. Лише у трьох фіналах "вершкові" зазнали поразок (1962, 1964, 1981).

"Боруссія" втретє в історії зіграла у фіналі Ліги чемпіонів. 1997 року дортмундці на "Олімпіаштадіоні" в Мюнхені перемогли "Ювентус" (3:1), а 2013-го на "Вемблі" в Лондоні поступилися "Баварії" (1:2).

Раніше повідомлялося, що італійська "Аталанта" виграла Лігу Європи, у фіналі розгромивши німецький "Баєр".

У фіналі третього за престижністю єврокубку, Ліги конференцій, грецький "Олімпіакос" в екстратаймах вирвав перемогу над італійською "Фіорентиною".

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