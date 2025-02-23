"Реал" без Луніна обіграв "Жирону" з Циганковим і наздогнав "Барселону" на вершині Ла Ліги (відео)

Шедевр Луки Модрича та гол Вінісіуса Жуніора принесли "вершковим" перемогу над підопічними Мічела.

Мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна обіграв "Жирону" українського півзахисника Віктора Циганкова в домашньому матчі 25-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді завершилася з рахунком 2:0 .

Підопічні Карло Анчелотті забили по голу в кожному з таймів. На 41-й хвилині рахунок у зустрічі відкрив Лука Модрич – володар "Золотого м'яча" відзначився шикарним ударом з-за меж штрафного майданчика.

На 83-й хвилині "вершкові" збільшили свою перевагу – Кіліан Мбаппе вивів Вінісіуса Жуніора один на один з голкіпером гостей і бразилець реалізував свій момент.

Зазначимо, що Циганков відіграв повний матч за "Жирону". А ось Лунін залишився на лавці для запасних "Реала" – ворота мадридців захищав бельгієць Тібо Куртуа.

Огляд матчу "Реал" Мадрид – "Жирона"

Буде додано незабаром.

Завдяки цій перемозі "Реал" (54 очки) наздогнав "Барселону" на вершині Ла Ліги, але "синьо-гранатові" продовжують лідирувати через кращі додаткові показники. Всього на один заліковий пункт від них відстає "Атлетіко". Своєю чергою, "Жирона" (31 бал) перебуває на 12-му місці.

У наступному турі "Королівський клуб" на виїзді зустрінеться з "Бетісом", а підопічні Мічела приймуть "Сельту". Обидва матчі відбудуться 1 березня.

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