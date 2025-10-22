ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
91
Час на прочитання
2 хв

"Реал" без Луніна обіграв "Ювентус" у Лізі чемпіонів

"Вершкові" виграли третій з трьох матчів у новому сезоні найпрестижнішого єврокубка.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Джуд Беллінгем

Джуд Беллінгем / © Associated Press

Мадридський "Реал" обіграв "Ювентус" у домашньому матчі третього туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в столиці Іспанії завершився з рахунком 1:0.

Єдиний гол у цій зустрічі "вершкові" забили на 58-й хвилині – Вінісіус Жуніор накрутив кількох суперників у штрафному майданчику гостей та пробив у стійку, а Джуд Беллінгем добив м'яч у ворота.

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін провів весь матч на лавці для запасних – він ще не зіграв жодного поєдинку за клуб цього сезону. Ворота "бланкос" захищав бельгієць Тібо Куртуа.

Огляд матчу "Реал" Мадрид – "Ювентус"

Буде додано незабаром.

Для "Реала" це третя перемога в трьох турах у найпрестижнішому єврокубку. Раніше підопічні Хабі Алонсо обіграли "Марсель" (2:1) та "Кайрат" (5:0). "Королівський клуб" з 9 очками посідає п'яте місце у загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги чемпіонів.

"Ювентус" з 2 балами розташовується на 25-й сходинці. Раніше підопічні Ігоря Тудора зіграли внічию з дортмундською "Боруссією" (4:4) та "Вільярреалом" (2:2).

У четвертому турі Ліги чемпіонів мадридці на виїзді позмагаються з "Ліверпулем", а туринці приймуть "Спортинг". Обидва матчі відбудуться 4 листопада.

Нагадаємо, в основному раунді Ліги чемпіонів виступають 36 клубів. Кожна команда зіграє по вісім матчів з різними суперниками – чотири поєдинки вдома та чотири на виїзді.

Вісім найкращих команд основного раунду Ліги чемпіонів напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Дата публікації
Кількість переглядів
91
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie