"Реал" без Луніна обіграв "Ювентус" у Лізі чемпіонів

Джуд Беллінгем / © Associated Press

Мадридський "Реал" обіграв "Ювентус" у домашньому матчі третього туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в столиці Іспанії завершився з рахунком 1:0 .

Єдиний гол у цій зустрічі "вершкові" забили на 58-й хвилині – Вінісіус Жуніор накрутив кількох суперників у штрафному майданчику гостей та пробив у стійку, а Джуд Беллінгем добив м'яч у ворота.

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін провів весь матч на лавці для запасних – він ще не зіграв жодного поєдинку за клуб цього сезону. Ворота "бланкос" захищав бельгієць Тібо Куртуа.

Огляд матчу "Реал" Мадрид – "Ювентус"

Для "Реала" це третя перемога в трьох турах у найпрестижнішому єврокубку. Раніше підопічні Хабі Алонсо обіграли "Марсель" (2:1) та "Кайрат" (5:0). "Королівський клуб" з 9 очками посідає п'яте місце у загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги чемпіонів.

"Ювентус" з 2 балами розташовується на 25-й сходинці. Раніше підопічні Ігоря Тудора зіграли внічию з дортмундською "Боруссією" (4:4) та "Вільярреалом" (2:2).

У четвертому турі Ліги чемпіонів мадридці на виїзді позмагаються з "Ліверпулем", а туринці приймуть "Спортинг". Обидва матчі відбудуться 4 листопада.

Нагадаємо, в основному раунді Ліги чемпіонів виступають 36 клубів. Кожна команда зіграє по вісім матчів з різними суперниками – чотири поєдинки вдома та чотири на виїзді.

Вісім найкращих команд основного раунду Ліги чемпіонів напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.