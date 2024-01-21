"Реал" без Луніна оформив видовищний камбек і повернувся на перше місце в Ла Лізі (відео)

"Вершкові" вирвали перемогу над аутсайдером чемпіонату, поступаючись у рахунку 0:2.

Мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна здобув перемогу над "Альмерією" у домашньому поєдинку 21-го туру іспанської Ла Ліги. Зустріч на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" завершилася з рахунком 3:2 .

Уже на першій хвилині матчу Ларджі Рамазані неочікувано вразив ворота "Королівського клубу", які захищав Кепа Аррісабалага. До слова, Лунін залишився на лавці для запасних.

Наприкінці першого тайму підопічні Карло Анчелотті пропустили вдруге – на 43-й хвилині Едгар Гонсалес розкішним ударом з-за меж штрафного подвоїв перевагу "Альмерії".

На початку другого тайму "вершкові" скоротили відставання – на 56-й хвилині пенальті реалізував Джуд Беллінгем.

На 62-й хвилині Серхіо Аррібас забив третій м'яч у ворота "Реала", але після перегляду відеоповтору арбітр скасував гол через відмашку гравця "Альмерії" у центрі поля.

На 67-й хвилині "Реал" зрівняв рахунок – Вінісіус Жуніор забив плечем після подачі з правого флангу. Спершу рефері не зарахував гол через ймовірну гру рукою, але потім знову пішов дивитися відеоповтор і в підсумку вказав не центр поля.

А в компенсований час мадридці вирвали перемогу – на 90+9-й хвилині Дані Карвахаль на дальній стійці переправив м'яч у ворота після скидання від Беллінгема.

Огляд матчу "Реал" Мадрид – "Альмерія"

Після цієї складної перемоги "Реал" (51 очко) вийшов на перше місце в Ла Лізі. "Вершкові" на два бали випереджають "Жирону" українців Артема Довбика та Віктора Циганкова. "Альмерія" (6 пунктів) замикає турнірну таблицю.

У наступному турі "Реал" 27 січня на виїзді зіграє з "Лас-Пальмасом". Днем раніше "Альмерія" прийматиме "Алавес".

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