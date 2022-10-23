"Реал" без Луніна переміг у центральному матчі туру та закріпився на вершині Примери (відео)

Український голкіпер провів поєдинок проти "Севільї" на лавці запасних.

Мадридський "Реал" обіграв "Севілью" в центральному матчі 11-го туру іспанської Ла Ліги. Поєдинок на "Сантьяго Бернабеу" завершився з рахунком 3:1 .

Підопічні Карло Анчелотті вийшли вперед на 5-й хвилині зусиллями Луки Модріча. На початку другу тайму андалусійці відігралися - відзначився Ерік Ламела.

Однак наприкінці зустрічі "вершкові" вирвали перемогу, забивши ще два голи. На 79-й хвилині забив Лукас Васкес, а вже за дві хвилини крапку в цьому протистоянні поставив Федеріко Вальверде.

Український голкіпер Андрій Лунін провів цю гру на лавці запасних. До рамки воріт "Королівського клубу" повернувся Тібо Куртуа - бельгієць відновився від пошкодження.

Реал - Севілья: огляд матчу

"Реал" з 31 балом зміцнив своє лідерство в турнірній таблиці Примери. Мадридці на 6 очок випереджають "Барселону", яка має гру в запасі. "Севілья" провалила старт сезону і з 10 пунктами йде лише 14-ю.

У наступному турі "вершкові" 30 жовтня прийматимуть "Жирону", а "нервіонці" днем раніше вдома зіграють проти "Райо Вальєкано".

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