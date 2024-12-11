"Реал" без Луніна подужав "Аталанту" в яскравому матчі Ліги чемпіонів, але втратив Мбаппе (відео)

Мадридський "Реал" у гостях обіграв "Аталанту" в матчі шостого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні в Бергамо завершився з рахунком 2:3 .

Уже на 10-й хвилині рахунок у грі відкрив Кіліан Мбаппе. Проте на 36-й хвилині зірковий автор забитого м'яча отримав травму і замість нього на поле вийшов Родріго.

Перед перервою "бергамаски" відігралися – на 45+2-й хвилині точного удару з пенальті завдав Шарль де Кетеларе.

На старті другого тайму "вершкові" знову повели в рахунку – на 56-й хвилині голом відзначився Вінісіус Жуніор.

Через три хвилини бразилець додав до свого активу ще й результативну передачу, коли забивав Джуд Беллінгем.

На 65-й хвилині команда Джан П'єро Гасперіні скоротила відставання – Адемола Лукман подарував італійського клубу надію на порятунок, але уникнути поразки не вдалося.

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін провів цей матч на лавці для запасних, ворота мадридців захищав Тібо Куртуа.

Огляд матчу "Аталанта" – "Реал" Мадрид

Буде додано незабаром.

Завдяки цій перемозі "Реал" (9 очок) піднявся на 18-те місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги чемпіонів. "Аталанта" з 11 балами опустилася на 9-ту сходинку.

У наступному турі Ліги чемпіонів "вершкові" 22 січня приймуть австрійський "Зальцбург", а "бергамаски" днем раніше вдома зіграють з австрійським "Штурмом".

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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