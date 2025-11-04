"Реал" без Луніна програв "Ліверпулю" у Лізі чемпіонів

"Ліверпуль" – "Реал" Мадрид / © Associated Press

"Ліверпуль" на своєму полі переміг мадридський "Реал" у матчі четвертого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Енфілд" у Ліверпулі завершився з рахунком 1:0 .

Єдиний і переможний гол у цій зустрічі мерсисайдці забили в другому таймі – на 61-й хвилині Алексіс Макаллістер головою замкнув подачу зі штрафного, яку виконав Домінік Собослай.

Зазначимо, що на 30-й хвилині "Ліверпуль" претендував на пробиття пенальті – після удару Собослая м'яч влучив у руку Орельєну Чуамені в штрафному майданчику "вершкових", але арбітр після перегляду відеоповтору (VAR) констатував, що порушення правил не було.

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін провів весь матч на лавці для запасних – він ще не зіграв жодного поєдинку за клуб цього сезону. Ворота "бланкос" захищав бельгієць Тібо Куртуа.

Для підопічних Хабі Алонсо це перша поразка в поточному розіграші Ліги чемпіонів.

Огляд матчу "Ліверпуль" – "Реал" Мадрид

Після цієї перемоги "Ліверпуль" (9 очок) піднявся на шосте місце у загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги чемпіонів. "Реал" (9 балів) посідає п'яту позицію.

У наступному турі Ліги чемпіонів англійський клуб прийме нідерландський ПСВ, а іспанська команда на виїзді зіграє з грецьким "Олімпіакосом" українського форварда Романа Яремчука. Обидва матчі відбудуться 26 листопада.

Нагадаємо, в основному раунді Ліги чемпіонів виступають 36 клубів. Кожна команда зіграє по вісім матчів з різними суперниками – чотири поєдинки вдома та чотири на виїзді.

Вісім найкращих команд основного етапу Ліги чемпіонів напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.