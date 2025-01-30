"Реал" без Луніна розбив "Брест", але не зміг напряму вийти до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (відео)

Мадридський "Реал" на виїзді розгромив французький "Брест" у матчі останнього туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Поєдинок завершилася з рахунком 0:3 .

На 27-й хвилині "вершкові" відкрили рахунок зусиллями Родріго. На старті другого тайму господарі могли відігратися, але гол Людовіка Ажорка було скасовано через офсайд.

На 56-й хвилині Джуд Беллінгем зміцнив перевагу мадридського клубу. Крапку в цьому матчі поставив Родріго, який на 78-й хвилині оформив дубль.

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін провів поєдинок на лавці для запасних. Ворота "Королівського клубу" захищав бельгієць Тібо Куртуа.

Огляд матчу "Брест" – "Реал" Мадрид

Буде додано незабаром.

"Реал" з 15 очками посів 11-те місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги чемпіонів. "Брест" з 13 балами фінішував на 18-й позиції. Обидва клуби зіграють у стикових матчах за вихід до 1/8 фіналу.

Нагадаємо, в оновленому форматі Ліги чемпіонів 36 клубів виступали в єдиній лізі, де зіграли проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потрапили до 1/8 фіналу. Клуби, які посіли у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершили виступи в єврокубках.

Жеребкування стикових матчів Ліги чемпіонів відбудеться у п'ятницю, 31 січня. Перші поєдинки цієї стадії зіграють 11/12 лютого, а зустрічі у відповідь – 18/19 лютого.

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