"Реал" без Луніна сенсаційно припустився другої втрати очок у сезоні чемпіонату Іспанії (відео)

Мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна на виїзді зіграв унічию з "Лас-Пальмасом" у матчі 3-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25. Поєдинок завершився з рахунком 1:1 .

Уже на 5-й хвилині зустрічі господарі поля несподівано вийшли вперед – точного удару завдав Альберто Молейро.

Тривалий час підопічні Карло Анчелотті ніяк не могли відігратися. І все ж у другому таймі "Королівський клуб" зрівняв рахунок – Вінісіус Жуніор на 69-й хвилині реалізував пенальті.

Однак на більше сил у "вершкових" не вистачило. Мадридці втратили очки вдруге за три тури на старті Примери. У першому турі команда Анчелотті розійшлася нічиєю з "Мальоркою" (1:1).

Зазначимо, що Лунін весь матч провів на лавці для запасних. У всіх поєдинках цього сезону ворота "бланкос" захищав бельгієць Тібо Куртуа.

Огляд матчу "Лас-Пальмас" – "Реал" Мадрид

Після цього матчу "Реал" з 5 очками посідає четверте місце в Ла Лізі. "Вершкові" відстають від "Барселони", яка лідирує, на чотири бали. "Лас-Пальмас" (2 пункти) йде на 16-й позиції.

У наступному турі іспанського чемпіонату "Реал" 1 вересня прийме "Бетіс", а "Лас-Пальмас" того ж дня на виїзді зіграє проти "Алавеса".

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