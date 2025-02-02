"Реал" без Луніна сенсаційно програв одному з аутсайдерів Ла Ліги (відео)

"Вершкові" впритул підпустили до себе "Атлетіко" у чемпіонських перегонах.
Мадридський "Реал" зазнав сенсаційної поразки від "Еспаньйола" в матчі 22-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "RCDE" у Барселоні завершився з рахунком 1:0.
Єдиний гол у цій зустрічі господарі поля забили на 85-й хвилині. Автором результативного удару став Карлос Ромеро.
Український воротар "Реала" Андрій Лунін провів поєдинок на лавці для запасних. Ворота "Королівського клубу" захищав бельгієць Тібо Куртуа.
Зазначимо, що на 15-й хвилині травму отримав захисник "вершкових" Антоніо Рюдігер і достроково завершив матч.
Огляд матчу "Еспаньйол" – "Реал" Мадрид
Буде додано незабаром.
Незважаючи на поразку, "Реал" з 49 очками продовжує лідирувати у Ла Лізі. Підопічні Карло Анчелотті підпустили до себе найближчого переслідувача – "Атлетіко" – на відстань одного бала.
"Еспаньйол" завдяки перемозі залишив зону вильоту та з 23 очками посідає 17-ту позицію в турнірній таблиці Примери.
У наступному турі "Реал" 8 лютого прийме "Атлетіко". Днем пізніше "Еспаньйол" завітає у гості до "Реал Сосьєдада".
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