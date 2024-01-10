"Реал" без Луніна у феєричному матчі подужав "Атлетіко" та вийшов до фіналу Суперкубка Іспанії

Мадридські гранди забили 8 голів на двох, а перемогу в екстратаймах вирвали "вершкові".

Мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна обіграв "Атлетіко" у півфіналі Суперкубка Іспанії. Поєдинок на полі стадіону "Аль-Аввал Парк" в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) завершився з рахунком 5:3 за підсумками екстратаймів.

Уже на 6-й хвилині матчу "матрацники" вийшли вперед – Маріо Ермосо на дальній стійці пробив головою після подачі з кутового від Антуана Грізманна.

На 20-й хвилині "вершкові" відігралися – Антоніо Рюдігер з близької відстані забив головою після навісу з кутового у виконанні Луки Модрича.

Минуло ще дев'ять хвилин і команда Карло Анчелотті вже була попереду – Ферлан Менді точним ударом замкнув простріл Дані Карвахаля.

Однак на перерву команди вирушили за рівного рахунку, адже на 37-й хвилині Грізманн розібрався із двома суперниками, увійшов до штрафного майданчика та поклав м'яч у лівий нижній кут воріт.

У другому таймі вже підопічним Дієго Сімеоне вдалося повести в рахунку – на 78-й хвилині голкіпер "Королівського клубу" Кепа Аррісабалага невпевнено зіграв на виході, після чого м'яч від грудей Рюдігера залетів у ворота "Реала".

Проте втримати перевагу в рахунку "Атлетіко" не зміг. На 85-й хвилині Карвахаль розстріляв ворота "матрацників" ударом під поперечину, таким чином перевівши гру до екстратаймів.

Вирішальний гол у цьому захопливому протистоянні було забито наприкінці другого овертайму. На 116-й хвилині поєдинку Хоселу після подачі Карвахаля з правого флангу головою пробив в ногу захиснику "Атлетіко" Стефану Савичу, від якої м'яч рикошетом від газону опинився у воротах.

А остаточний рахунок гри на 120+2-й хвилині встановив Браїм Діас, який здалеку влучив у порожні ворота "Атлетіко", коли всі захисники та голкіпер "матрацників" Ян Облак пішли до чужих воріт на розіграш кутового в надії врятуватися від поразки.

Зазначимо, що Лунін весь матч провів на лавці для запасних.

В іншому півфіналі Суперкубка Іспанії у четвер, 11 січня, зустрінуться "Барселона" та "Осасуна". Початок матчу – о 21:00 за київським часом.

Фінал турніру відбудеться в неділю, 14 січня. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

Читайте також:

"Челсі" з Мудриком сенсаційно програв перший матч півфіналу Кубка англійської ліги (відео)

"Лаціо" в матчі з двома вилученнями здолав "Рому" та вийшов до півфіналу Кубка Італії (відео)

"Реал" без Луніна за 2 хвилини розібрався з командою четвертого дивізіону в Кубку Іспанії (відео)