"Реал" без Луніна в матчі з двома незабитими пенальті програв "Ліверпулю" в Лізі чемпіонів (відео)

"Ліверпуль" обіграв мадридський "Реал" у матчі п'ятого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Енфілд" у Ліверпулі завершився з рахунком 2:0 .

Перший тайм зустрічі минув без забитих голів. Невдовзі після перерви "червоні" відкрили рахунок – на 52-й хвилині відзначився Алексіс Макаллістер.

На 61-й хвилині "вершкові" мали чудовий шанс відігратися, але Кіліан Мбаппе не реалізував пенальті, не зумівши переграти голкіпера англійського клубу Каойміна Келлехера.

На 70-й хвилині вже мерсисайдці отримали право виконати 11-метровий, але Мохамед Салах також не реалізував пенальті, не влучивши у ворота.

Утім, на 76-й хвилині "Ліверпуль" таки збільшив свою перевагу в рахунку. Після подачі Ендрю Робертсон ударом головою ворота Тібо Куртуа розстріляв Коді Гакпо.

Підопічні Карло Анчелотті нічим відповісти не зуміли. Зазначимо, що український воротар "бланкос" Андрій Лунін провів цей матч на лавці для запасних.

Огляд матчу "Ліверпуль" – "Реал" Мадрид

Буде додано незабаром.

Завдяки цій перемозі "Ліверпуль" (15 очок) одноосібно очолив загальну турнірну таблицю основного раунду Ліги чемпіонів. "Червоні" є єдиною командою, яка виграла п'ять з п'яти матчів.

"Реал" (6 балів) зазнав уже третьої поразки в нинішньому розіграші турніру та наразі посідає лише 24-те місце в турнірній таблиці ЛЧ.

У наступному турі Ліги чемпіонів "Реал" на виїзді позмагається з "Аталантою", а "Ліверпуль" завітає у гості до "Жирони" українського півзахисника Віктора Циганкова. Обидва матчі відбудуться 10 грудня.

Нагадаємо, в оновленому форматі Ліги чемпіонів 36 клубів виступають в єдиній лізі, де зіграють проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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