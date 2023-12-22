"Реал" без Луніна в меншості видряпав перемогу та потіснив "Жирону" з вершини Ла Ліги (відео)

Гол у компенсований час дозволив "вершковим" обіграти "Алавес" і вийти на перше місце в чемпіонаті Іспанії.

Мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна здобув перемогу над "Алавесом" у виїзному матчі 18-го туру іспанської Ла Ліги. Поєдинок на "Естадіо Мендісорроса" завершився з рахунком 0:1 .

Перший тайм зустрічі минув без голів. На старті другої половини матчу "Королівський клуб" залишився в меншості – на 54-й хвилині пряму червону картку за грубий фол заробив Начо Фернандес.

Опинившись удесятьох, підопічні Карло Анчелотті все одно намагалися вирвати перемогу та досягнули бажаного. На 90+2-й хвилині Лукас Васкес забив з передачі Тоні Крооса.

Зазначимо, що ворота "Реала" в цьому матчі захищав Кепа Аррісабалага, тоді як Лунін провів поєдинок на лавці для запасних.

Огляд матчу "Алавес" – "Реал" Мадрид

Буде додано незабаром.

Перемога дозволила "Реалу" з 45 очками піднятися на перше місце в Ла Лізі. "Вершкові" за додатковими показниками випереджають "Жирону" українців Віктора Циганкова та Артема Довбика. "Алавес" (16 балів) посідає 16-ту позицію.

У наступному турі Примери, матчі якого відбудуться після різдвяно-новорічної паузи, "Реал" 3 січня прийме "Мальорку". Днем раніше "Алавес" на виїзді зіграє з "Реалом Сосьєдад".

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