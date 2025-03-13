"Реал" без Луніна в серії пенальті здолав "Атлетіко" і продерся до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів (відео)

В 1/4 фіналу "вершкові" зійдуться з лондонським "Арсеналом".

"Реал" на виїзді поступився "Атлетіко" в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Метрополітано" в Мадриді завершився з рахунком 1:0 , після чого "вершкові" виграли серію пенальті та пройшли до чвертьфіналу.

У першій зустрічі, яка відбулася 4 березня на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді, "Реал" здолав "Атлетіко" з рахунком 2:1.

Проте вже на першій хвилині гри у відповідь "матрацники" забили гол, зрівнявши рахунок у двоматчевому протистоянні – Конор Галлагер у штрафному майданчику "вершкових" замкнув простріл Родріго Де Пауля.

На 70-й хвилині підопічні Карло Анчелотті мали чудову можливість повернути собі перевагу в двоматчевій дуелі, але Вінісіус Жуніор не реалізував пенальті, пробивши вище поперечини.

Таким чином, мадридське дербі перейшло до екстратаймів, де жодна з команд не зуміла відзначитися, через що володар путівку до чвертьфіналу визначався у серії пенальті. Там "Королівський клуб" виявився точнішим – 2:4.

Зазначимо, що ворота "Реала" в цьому матчі захищав бельгієць Тібо Куртуа. Український голкіпер "бланкос" Андрій Лунін провів поєдинок на лавці для запасних.

В 1/4 фіналу Ліги чемпіонів "Реал" позмагається з лондонським "Арсеналом" українця Олександра Зінченка, який в 1/8 фіналу пройшов нідерландський ПСВ.

Огляд матчу "Атлетіко" Мадрид – "Реал" Мадрид

Буде додано незабаром.

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