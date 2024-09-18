"Реал" без Луніна вирвав непросту перемогу над "Штутгартом" у Лізі чемпіонів (відео)

Мадридський "Реал" вдома здолав "Штутгарт" у матчі першого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді завершився з рахунком 3:1 .

Перший тайм минув без забитих голів, причому німецький клуб неодноразово загрожував воротам "вершкових" і лише надійна гра Тібо Куртуа дозволила господарям не пропустити.

На самому початку другої половини зустрічі мадридців вивів уперед Кіліан Мбаппе. "Шваби" на 68-й хвилині відігралися завдяки точному удару Деніза Ундава.

Однак наприкінці гри підопічні Карло Анчелотті таки зуміли вирвати перемогу. На 83-й хвилині відзначився Антоніо Рюдігер. А в компенсований час, на 90+5-й хвилині, 18-річний Ендрік встанвоив остаточний рахунок.

Український голкіпер "бланкос" Андрій Лунін провів весь матч на лавці для запасних. Цього сезону він ще не виходив на поле в офіційних поєдинках.

Додамо, що нещодавно Лунін подовжив контракт з "Королівським клубом" до літа 2030 року.

Огляд матчу "Реал" Мадрид – "Штутгарт"

Таким чином, мадридський клуб успішно розпочав захист звання чинного володаря Кубка чемпіонів. У фіналі попереднього розіграшу турніру "Реал" обіграв дортмундську "Боруссію" з рахунком 2:0.

У другому турі "Реал" 2 жовтня на виїзді зіграє з "Ліллем", а "Штутгарт" днем раніше прийме празьку "Спарту".

В оновленому форматі Ліги чемпіонів кожна команда в основному раунді проведе по вісім поєдинків з різними суперниками (чотири вдома та чотири на виїзді). Всі учасники турніру отримали по 2 суперники з 4 різних кошиків.

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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