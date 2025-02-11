"Реал" без Луніна вирвав перемогу над "Манчестер Сіті" в першому матчі плейоф Ліги чемпіонів (відео)

Мадридський "Реал" на виїзді переміг "Манчестер Сіті" в першому матчі 1/16 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Етіхад" у Манчестері завершився з рахунком 2:3 .

Перший тайм залишився за "городянами". На 19-й хвилині Ерлінг Голанд спрямував м'яч у ворота іспанського клубу після закидання Джека Гріліша до лівого флангу карного майданчика і скидання грудьми від Йошко Гвардіола.

У другому таймі підопічні Карло Анчелотті відігралися. На 60-й хвилині Кіліан Мбаппе в падінні пробив у дальній кут після навісу Дані Себальйоса до штрафного майданчика англійської команди.

На 80-й хвилині команда Хосепа Гвардіоли знову вийшла вперед. Голанд оформив дубль, реалізувавши пенальті, який арбітр призначив за фол Себальйоса проти Філа Фодена.

Однак під завісу зустрічі мадридці оформили камбек. На 86-й хвилині рахунок зрівняв Браїм Діас, а на 90+2-й хвилині переможний гол забив Джуд Беллінгем. В обох епізодах асистував Вінісіус Жуніор.

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін провів поєдинок на лавці для запасних. Ворота "вершкових" захищав бельгієць Тібо Куртуа.

Огляд матчу "Манчестер Сіті" – "Реал" Мадрид

Буде додано незабаром.

Поєдинок-відповідь між "Реалом" і "Манчестер Сіті" відбудеться у середу, 19 лютого, на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом. Переможець двоматчевого протистояння отримає путівку до 1/8 фіналу.

Жеребкування 1/8 фіналу, 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться у п'ятницю, 21 лютого.

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