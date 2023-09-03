"Реал" без Луніна вирвав важку перемогу в Ла Лізі – Беллінгем повторив рекорд Роналду (відео)

Команда Карло Анчелотті закріпилася на першому місці в чемпіонаті Іспанії.

Мадридський "Реал" на своєму полі обіграв "Хетафе" в матчі 4-го туру іспанської Ла Ліги. Поєдинок на "Сантьяго Бернабеу" завершився з рахунком 2:1 .

Гості несподівано вийшли вперед на 11-й хвилині – вихованець "Реала" Борха Майораль скористався помилкою захисника "вершкових" Франа Гарсії та вивів "Хетафе" вперед.

Підопічні Карло Анчелотті відігралися на початку другого тайму – влучного удару завдав Хоселу.

"Королівський клуб" тиснув на ворота суперника, але завдяки чудовій грі голкіпера "Хетафе", якому двічі допоміг каркас воріт, господарям ніяк не вдавалося забити знову.

І все ж, у компенсований час "бланкос" від втрати очок врятував гол Джуда Беллінгема.

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін весь матч провів на лавці для запасних. Ворота "вершкових" у цій грі захищав новачок команди Кепа Аррісабалага.

Огляд матчу

Зазначимо, що в активі Беллінгема п'ять м'ячів і один асист у чотирьох стартових поєдинках за мадридців у Ла Лізі.

20-річний англієць повторив рекорд Кріштіану Роналду – він став лише другим новачком в історії "Реала", який зумів забити у кожному зі своїх перших чотирьох матчів у Ла Лізі.

Також Беллінгем – четвертий гравець у ХХІ столітті, який зміг забити у чотирьох перших матчах Ла Ліги. Окрім нього та Роналду, це робили Златан Ібрагімович та Сеск Фабрегас (обидва у складі "Барселони").

4 - Players to score in each of their first four LaLiga games in the 21st century:



Zlatan Ibrahimović 2009

Cristiano Ronaldo 2009

Cesc Fàbregas 2011

JUDE BELLINGHAM 2023



Impact. pic.twitter.com/c7S1HaL9C0 — OptaJose (@OptaJose) September 2, 2023

Вигравши чотири матчі поспіль на старті нового розіграшу чемпіонату Іспанії, "Реал" з 12 очками лідирує у турнірній таблиці. "Хетафе" з 4 балами йде на 14-й позиції.

У наступному турі підопічні Анчелотті приймуть "Реал Сосьєдад", а "Хетафе" вдома зустрінеться з "Осасуною". Обидва матчі відбудуться після міжнародної паузи – 17 вересня.

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