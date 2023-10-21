"Реал" без Луніна врятувався від поразки в матчі Ла Ліги проти "Севільї" (відео)

Гол Дані Карвахаля приніс "вершковим" нічию у поєдинку з андалусійцями.

Мадридський "Реал" на виїзді зіграв унічию із "Севільєю" в матчі 10-го туру іспанської Ла Ліги – 1:1 .

На самому початку зустрічі "Королівський клуб" міг виходити вперед, але арбітр після втручання VAR скасував гол Федеріко Вальверде через офсайд.

У другому таймі господарі поля відкрили рахунок – на 74-й хвилині автоголом відзначився захисник мадридського клубу Давід Алаба.

Проте підопічні Карло Анчелотті знайшли сили, щоб відігратися. Гол Дані Карвахаля після навісу Тоні Крооса на 78-й хвилині приніс "бланкос" нічию.

Зазначимо, що захисник "Севільї" Серхіо Рамос у поєдинку проти свого колишнього клубу отримав жовту картку. Український воротар "Реала" Андрій Лунін провів весь матч на лавці для запасних.

Огляд матчу

"Реал" (25 очок) продовжує лідирувати у Примері. Мадридці на три бали випереджають "Жирону" українців Віктора Циганкова та Артема Довбика, яка 22 жовтня прийме "Альмерію". "Севілья" (9 пунктів) посідає 13-ту позицію.

У наступному турі чемпіонату Іспанії "вершкові" 28 жовтня на виїзді зіграють проти "Барселони", а "нервіонці" того ж дня в гостях поміряються силами з "Кадісом".

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