"Реал" без Луніна за 2 хвилини розібрався з командою четвертого дивізіону в Кубку Іспанії (відео)

"Королівський клуб" обіграв "Арандіну" і вийшов до 1/8 фіналу Кубка Іспанії.

Мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна переміг представника четвертого дивізіону "Арандіну" в матчі 1/16 фіналу Кубка Іспанії. Поєдинок у місті Аранда-де-Дуеро завершився з рахунком 1:3 .

Перший тайм минув без забитих голів. На старті другої половини зустрічі "вершкові" упродовж двох хвилин двічі вразили ворота суперника – на 54-й хвилині пенальті реалізував Хоселу, після чого з гри відзначився Браїм Діас.

Наприкінці поєдинку нападник мадридців Родріго зробив рахунок розгромним, забивши на 90+1-й хвилині після передачі Браїма Діаса. Однак "Арандіна" таки змогла відповісти голом престижу – на 90+3-й хвилині захисник "Реала" Начо Фернандес зрізав м'яч у власні ворота.

Зазначимо, що Лунін провів весь матч на лавці для запасних. Ворота "бланкос" у цій грі захищав орендований у лондонського "Челсі" іспанець Кепа Аррісабалага.

Цікаво, що з перших хвилин у складі "Реала" грав 19-річний захисник Вінісіус Тобіас, який належить донецькому "Шахтарю". Бразилець відіграв 80 хвилин.

Огляд матчу "Арандіна" – "Реал" Мадрид

Наступний матч "Реал" зіграє 10 січня проти мадридського "Атлетіко" у півфіналі Суперкубка Іспанії. В іншому матчі 1/2 фіналу Суперкубка Іспанії 11 січня зустрінуться "Барселона" та "Осасуна".

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