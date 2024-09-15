"Реал" без Луніна завдяки двом пенальті обіграв "Реал Сосьєдад" у чемпіонаті Іспанії (відео)

Мадридський "Реал" на виїзді переміг "Реал Сосьєдад" у матчі 5-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25. Поєдинок у Сан-Себастьяні завершився з рахунком 0:2 .

Обидва голи "вершкові" забили після перерви. Результативними ударами з пенальті відзначилися Вінісіус Жуніор на 58-й хвилині та Кіліан Мбаппе на 75-й хвилині відповідно.

Варто зазначити, що упродовж поєдинку каркас воріт тричі рятував мадридців від пропущеного м'яча – двічі після ударів Луки Сучича та одного разу після пострілу Шералдо Бекера.

Українського голкіпер "Реала" Андрій Лунін весь матч провів на лавці для запасних. Не вийшов він на поле навіть незважаючи на те, що наприкінці першого тайму медична допомога знадобилася основному голкіперу "бланкос" Тібо Куртуа.

Додамо, що напередодні Лунін подовжив контракт з "Реалом" до літа 2030 року.

Огляд матчу "Реал Сосьєдад" – "Реал" Мадрид

Після цієї перемоги мадридський клуб з 11 очками піднявся на друге місце у Примері. Підопічні Карло Анчелотті на один бал відстають від "Барселони", яка провела на один матч менше. "Реал Сосьєдад" (4 пункти) посідає 16-ту позицію.

У наступному поєдинку Ла Ліги "вершкові" 21 вересня приймуть "Еспаньйол". Перед цим "Реал" 17 вересня вдома зіграє з німецьким "Штутгартом" у стартовому турі основної стадії Ліги чемпіонів. "Реал Сосьєдад" 17 вересня на виїзді зустрінеться з "Мальоркою" у чемпіонаті Іспанії.

Читайте також:

"Челсі" без Мудрика вирвав перемогу над "Борнмутом" із Забарним у напруженому матчі АПЛ (відео)

УПЛ: розклад і результати матчів 6-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

Чемпіонат світу-2024 з футзалу: розклад і результати всіх матчів