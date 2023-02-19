"Реал" без Луніна здобув непросту перемогу в Ла Лізі та продовжив гонитву за "Барселоною" (відео)

"Бланкос" скоротили відставання від лідера чемпіонату до п'яти очок.

Мадридський "Реал" на виїзді обіграв "Осасуну" в рамках 22-го туру іспанської Ла Ліги – 0:2 .

Підопічним Карло Анчелотті довго не вдавалося розпечатати ворота суперника. Зробити це "вершкові" змогли лише наприкінці поєдинку – на 78-й хвилині відзначився Федеріко Вальверде.

За хвилину до кінця основного часу зустрічі Вінісіус Жуніор міг подвоїти перевагу "Королівського клубу", але гол бразильця було скасовано через офсайд.

І все ж, мадридці забили другий гол. На 90+2-й хвилині крапку в матчі поставив Марко Асенсіо.

Український воротар "Реала" Андрій Лунін провів цей поєдинок на лавці для запасних. Українець виходив на поле у чотирьох попередніх іграх "бланскос" через травму основного голкіпера бельгійця Тібо Куртуа.

Огляд матчу

"Реал" (51 очко) залишився на другому місці в таблиці Примери, наблизившись до лідера чемпіонату – "Барселони" – на відстань 5 балів. Щоправда, каталонці зіграли на один матч менше. "Осасуна" (30 пунктів) перебуває на десятій позиції.

У наступному турі Ла Ліги "вершкові" 25 лютого приймуть у дербі "Атлетіко", перед цим команда Анчелотті 21 лютого на виїзді зіграє з Ліверпулем у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. "Осасуна" 26 лютого проведе гостьовий матч чемпіонату Іспанії із "Севільєю".

Читайте також:

"Челсі" з Мудриком "згорів" найгіршій команді АПЛ, перемога Миколенка, невдача "Манчестер Сіті"

"Баварія" в меншості програла центральний матч туру Бундесліги та ризикує втратити лідерство (відео)

Дебютний гол Зінченка допоміг "Арсеналу" здійснити камбек та повернути лідерство в АПЛ (відео)