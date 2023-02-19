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"Реал" без Луніна здобув непросту перемогу в Ла Лізі та продовжив гонитву за "Барселоною" (відео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
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"Реал" без Луніна здобув непросту перемогу в Ла Лізі та продовжив гонитву за "Барселоною" (відео)

Фото: Associated Press

"Бланкос" скоротили відставання від лідера чемпіонату до п'яти очок.

Мадридський "Реал" на виїзді обіграв "Осасуну" в рамках 22-го туру іспанської Ла Ліги – 0:2.

Підопічним Карло Анчелотті довго не вдавалося розпечатати ворота суперника. Зробити це "вершкові" змогли лише наприкінці поєдинку – на 78-й хвилині відзначився Федеріко Вальверде.

За хвилину до кінця основного часу зустрічі Вінісіус Жуніор міг подвоїти перевагу "Королівського клубу", але гол бразильця було скасовано через офсайд.

І все ж, мадридці забили другий гол. На 90+2-й хвилині крапку в матчі поставив Марко Асенсіо.

Український воротар "Реала" Андрій Лунін провів цей поєдинок на лавці для запасних. Українець виходив на поле у чотирьох попередніх іграх "бланскос" через травму основного голкіпера бельгійця Тібо Куртуа.

Огляд матчу

  • "Реал" (51 очко) залишився на другому місці в таблиці Примери, наблизившись до лідера чемпіонату – "Барселони" – на відстань 5 балів. Щоправда, каталонці зіграли на один матч менше. "Осасуна" (30 пунктів) перебуває на десятій позиції.
  • У наступному турі Ла Ліги "вершкові" 25 лютого приймуть у дербі "Атлетіко", перед цим команда Анчелотті 21 лютого на виїзді зіграє з Ліверпулем у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. "Осасуна" 26 лютого проведе гостьовий матч чемпіонату Іспанії із "Севільєю".

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Дата публікації
Перегляди
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