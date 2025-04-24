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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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"Реал" без Луніна здобув непросту перемогу та продовжує гонитву за "Барселоною" в Ла Лізі (відео)

За п'ять турів до кінця чемпіонату "вершкові" відстають від каталонців на чотири очки.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Хетафе" – "Реал" Мадрид

"Хетафе" – "Реал" Мадрид / © Associated Press

Мадридський "Реал" обіграв "Хетафе" у виїзному матчі 33-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25. Зустріч на стадіоні "Колісеум Альфонсо Перес" у Хетафе завершилася з рахунком 0:1.

Єдиний гол "вершкові" забили на 21-й хвилині поєдинку – Арда Гюлер завдав точного удару після кількох відскоків у штрафному майданчику господарів поля.

Український голкіпер мадридського клубу Андрій Лунін провів матч на лавці для запасних. Ворота підопічних Карло Анчелотті захищав бельгієць Тібо Куртуа.

Огляд матчу "Хетафе" – "Реал" Мадрид

Після цієї перемоги "Реал" (72 очки) залишився на другому місці в Примері. За п'ять турів до кінця мадридці відстають від лідера чемпіонату "Барселони" на 4 бали.

"Хетафе" (39 пунктів) розташовується на 12-й позиції елітного дивізіону чемпіонату Іспанії.

У наступному турі Ла Ліги підопічні Анчелотті 4 квітня приймуть "Сельту", а "Хетафе" 2 квітня у гостях зійдеться з "Райо Вальєкано".

Зазначимо, що вже у суботу, 26 квітня, "Реал" зіграє з "Барселоною" у фіналі Кубка Іспанії. Початок матчу – о 23:00 за київським часом.

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