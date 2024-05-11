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"Реал" без Луніна здобув розгромну перемогу над аутсайдером чемпіонату Іспанії (відео)

"Реал" без Луніна здобув розгромну перемогу над аутсайдером чемпіонату Іспанії (відео)

Арда Гюлер / Фото: Associated Press

"Вершкові" з Тібо Куртуа у воротах розчавили "Гранаду".

Мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна на виїзді розгромив "Гранаду" в матчі 35-го туру іспанської Ла Ліги – 0:4.

Для "Королівського клубу" цей поєдинок уже не мав жодного турнірного значення, адже він достроково гарантував собі 36-й в історії чемпіонський титул.

У першому таймі "бланкос" створили собі комфортну перевагу в рахунку завдяки голам Франсіско Гарсії та Арди Гюлера.

Після перерви підопічні Карло Анчелотті забили ще двічі – дубль оформив Браїм Діас.

Зазначимо, що Лунін весь поєдинок провів на лавці для запасних. Ворота "Реала" в цьому матчі захищав Тібо Куртуа, якому саме сьогодні виповнилося 32 роки. Для бельгійського голкіпера це була лише друга гра цього сезону, він пропустив майже рік через травми.

Огляд матчу "Гранада" – "Реал" Мадрид

"Реал" (90 очок) може продовжувати святкувати чемпіонство та готуватися до фіналу Ліги чемпіонів проти дортмундської "Боруссії", який відбудеться 1 червня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

"Гранада" (21 бал) посідає 19-те місце та остаточно втратила шанси зберегти прописку в елітному дивізіоні на наступний сезон.

У наступному турі "Реал" 14 травня прийме "Алавеса", а "Гранада" днем пізніше на виїзді зустрінеться з "Райо Вальєкано".

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