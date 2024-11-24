"Реал" без Луніна здобув розгромну перемогу та наблизився до "Барселони" в Ла Лізі (відео)

Підопічні Карло Анчелотті переконливо розібралися з "Леганесом".
Мадридський "Реал" на виїзді розгромив "Леганес" у матчі 14-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25. Зустріч на стадіоні "Мунісіпаль ду Бутарке" в Леганесі завершилася з рахунком 0:3.
"Вершкові" відкрили рахунок перед перервою – Вінісіус Жуніор результативно асистував Кіліану Мбаппе.
У другому таймі підопічні Карло Анчелотті зміцнили свою перевагу. Спочатку на 66-й хвилині Федеріко Вальверде забив з передачі 19-річного Арди Гюлер.
А потім на 85-й хвилині остаточний рахунок гри встановив Джуд Беллінгем, відправивши третій м'яч у ворота господарів поля.
Український голкіпер мадридців Андрій Лунін провів весь поєдинок на лавці для запасних. Після травми у ворота "Королівського клубу" повернувся бельгієць Тібо Куртуа.
Огляд матчу "Леганес" – "Реал" Мадрид
Буде додано незабаром.
Завдяки цій перемозі "Реал" (30 очок) повернувся на друге місце в Примері. "Вершкові", маючи матч у запасі, на 4 бали відстають від "Барселони" та на один пункт випереджають "Атлетіко".
"Леганес" перебуває на 14-й позиції, маючи у своєму активі 14 очок.
У наступному турі чемпіонату Іспанії підопічні Анчелотті 1 грудня приймуть "Хетафе", а "Леганес" 30 листопада на виїзді зіграє проти "Алавеса".
Додамо, що у середу, 27 листопада, "Реал" у гостях позмагається з "Ліверпулем" у матчі 5-го туру основного раунду Ліги чемпіонів.
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