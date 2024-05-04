"Реал" без Луніна здобув розгромну перемогу та впритул підібрався до чемпіонства в Ла Лізі (відео)

"Вершкові" розбили "Кадіс" перед вирішальним матчем з "Баварією" в Лізі чемпіонів.

Мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна розгромив "Кадіс" у домашньому поєдинку 34-го туру іспанської Ла Ліги. Зустріч на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді завершилася з рахунком 3:0 .

Усі голи в цьому матчі підопічні Карло Анчелотті забили в другому таймі. На 51-й хвилині рахунок у грі відкрив Браїм Діас, зі входу до штрафного завдавши розкішного удару в дальню "дев'ятку".

На 68-й хвилині "вершкові" розвинули свій успіх – передачу Браїма Діаса замкнув Джуд Беллінгем, який за три хвилини до цього вийшов на заміну.

Для 20-річного англійця це 18-й гол цього сезону Примери. Беллінгем наблизився у перегонах бомбардирів до українського форварда "Жирони" Артема Довбика, який лідирує з 19 м'ячами.

Крапку в цьому поєдинку "Королівський клуб" поставив у компенсований час, коли на 90+3-й хвилині Хоселу розстріляв ворота, скориставшись пасом від Начо.

Зазначимо, що ворота "Реала" в цьому матчі захищав Тібо Куртуа. Для 31-річного бельгійця цей поєдинок став першим цього сезону, він пропустив майже рік через травми.

Своєю чергою, Лунін залишився на лавці для запасних. За словами Анчелотті, українець повинен зіграти в матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів проти "Баварії", який відбудеться в середу, 8 травня, в Мадриді. Перша зустріч між командами в Мюнхені завершилася бойовою нічиєю (2:2).

Огляд матчу "Реал" Мадрид – "Кадіс"

Буде додано незабаром.

"Реал" (87 очок) впевнено лідирує в Ла Лізі. За чотири тури до фінішу мадридці на 14 балів випереджають "Барселону", яка має матч у запасі. Лунін та Ко вже сьогодні стануть чемпіонами, якщо "синьо-гранатові" в каталонському дербі не зможуть обіграти "Жирону" українців Артема Довбика та Віктора Циганкова.

"Кадіс" (26 очок) перебуває в зоні вильоту з Примери, на 18-й позиції. Від рятівної 17-ї сходинки команду відділяють п'ять залікових пунктів.

У наступному турі іспанського чемпіонату "Реал" 11 травня на виїзді зіграє з "Гранадою", а "Кадіс" днем пізніше прийме "Хетафе".

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