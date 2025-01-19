"Реал" без Луніна здобув розгромну перемогу та захопив лідерство у чемпіонаті Іспанії (відео)

"Вершкові" легко розібралися з "Лас-Пальмасом", незважаючи на пропущений гол на першій хвилині.

Мадридський "Реал" розгромив "Лас-Пальмас" у домашньому матчі 20-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді завершився з рахунком 4:1 .

Гості несподівано відкрили рахунок уже на першій хвилині зустрічі – відзначився Фабіу Сілва.

Проте ще до перерви "вершкові" відповіли своїми трьома голами. На 18-й хвилині пенальті реалізував Кіліан Мбаппе, на 33-й мадридців уперед вивів Браїм Діас, а ще через три хвилини Мбаппе оформив дубль.

На 43-й хвилині Кіліан міг робити хет-трик, але після перегляду відеоповтору (VAR) цей гол було скасовано через офсайд.

У другому таймі підопічні Карло Анчелотті довели справу до розгрому. На 57-й хвилині точного удару завдав Родріго.

"Королівський клуб" мав шанс забити й більше, але голи Джуда Беллінгема та Федеріко Вальверде на 74-й і 86-й хвилинах відповідно не було зараховано через положення поза грою.

Зазначимо, що від 64-й хвилини гості грали в меншості – пряму червону картку отримав Беніто Рамірес.

Український голкіпер мадридського клубу Андрій Лунін провів матч на лавці для запасних. Ворота "Реала" захищав бельгієць Тібо Куртуа.

Огляд матчу "Реал" Мадрид – "Лас-Пальмас"

Завдяки цій перемозі "Реал" (46 очок) вийшов на перше місце в таблиці Примери. Тепер "бланкос" на 2 бали випереджають "Атлетіко" і мають перевагу в 7 пунктів над "Барселоною" та "Атлетиком" Більбао.

Своєю чергою, "Лас-Пальмас" з 22 очками розташовується на 14-й сходинці чемпіонату Іспанії.

У наступному турі "Реал" 25 січня на виїзді зіграє з "Вальядолідом", а "Лас-Пальмас" днем раніше прийме "Осасуну".

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