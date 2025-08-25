"Реал" без Луніна здобув розгромну перемогу над новачком Ла Ліги

"Реал" Мадрид / © Associated Press

Мадридський "Реал" на виїзді розгромив "Реал Ов'єдо" в матчі 2-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26. Поєдинок на арені "Карлос Тартьєре" в Ов'єдо завершився з рахунком 0:3 .

Підопічні Хабі Алонсо відкрили рахунок на 37-й хвилині – Кіліан Мбаппе відзначився після передачі Арди Гюлера.

На 83-й хвилині "вершкові" збільшили свою перевагу – Мбаппе оформив дубль. Асистував йому Вінісіус Жуніор.

Остаточний рахунок гри на 90+3-й хвилині встановив Вінісіус Жуніор.

Український голкіпер мадридського клубу Андрій Лунін провів весь матч на лавці для запасних. Ворота "Реала" захищав бельгієць Тібо Куртуа.

Для "Реала" це друга поспіль перемога на старті нового сезону Ла Ліги. У першому турі мадридці обіграли "Осасуну" (1:0).

"Реал Ов'єдо" залишається без набраних очок. Новачок Ла Ліги в стартовому турі поступився "Вільярреалу" (0:2).

У наступному турі "Реал" вдома зустрінеться з "Мальоркою", а "Реал Ов'єдо" прийме "Реал Сосьєдад". Обидва матчі відбудуться 30 серпня.