ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
26
Час на прочитання
1 хв

"Реал" без Луніна здобув розгромну перемогу над новачком Ла Ліги

"Вершкові" виграли другий матч поспіль на старті нового сезону.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Реал" Мадрид

"Реал" Мадрид / © Associated Press

Мадридський "Реал" на виїзді розгромив "Реал Ов'єдо" в матчі 2-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26. Поєдинок на арені "Карлос Тартьєре" в Ов'єдо завершився з рахунком 0:3.

Підопічні Хабі Алонсо відкрили рахунок на 37-й хвилині – Кіліан Мбаппе відзначився після передачі Арди Гюлера.

На 83-й хвилині "вершкові" збільшили свою перевагу – Мбаппе оформив дубль. Асистував йому Вінісіус Жуніор.

Остаточний рахунок гри на 90+3-й хвилині встановив Вінісіус Жуніор.

Український голкіпер мадридського клубу Андрій Лунін провів весь матч на лавці для запасних. Ворота "Реала" захищав бельгієць Тібо Куртуа.

Для "Реала" це друга поспіль перемога на старті нового сезону Ла Ліги. У першому турі мадридці обіграли "Осасуну" (1:0).

"Реал Ов'єдо" залишається без набраних очок. Новачок Ла Ліги в стартовому турі поступився "Вільярреалу" (0:2).

У наступному турі "Реал" вдома зустрінеться з "Мальоркою", а "Реал Ов'єдо" прийме "Реал Сосьєдад". Обидва матчі відбудуться 30 серпня.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie