"Реал" без Луніна здобув розгромну перемогу та зміцнив лідерство у чемпіонаті Іспанії

Мадридський "Реал" на виїзді розгромив "Леванте" у поєдинку 6-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26. Зустріч на стадіоні "Сьютат де Валенсія" у місті Валенсія завершилася з рахунком 1:4 .

У першому таймі "вершкові" двічі вразили ворота суперника. На 28-й хвилині рахунок у матчі відкрив Вінісіус Жуніор, а через десять хвилин свій дебютний гол за "Королівський клуб" забив 18-річний аргентинець Франко Мастантуоно.

Після перерви Етта Ейонг скоротив відставання господарів поля. Але на це "Реал" відповів дублем Кіліана Мбаппе – спершу француз реалізував пенальті, а потім відзначився з передачі Арди Гюлера.

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін провів весь матч на лавці для запасних – він ще не зіграв жодного поєдинку за клуб цього сезону. Ворота "бланкос" захищав бельгієць Тібо Куртуа.

Вигравши усі шість матчів на старті нового сезону Примери, команда Хабі Алонсо з 18 очками очолює турнірну таблицю. Наразі "Реал" на 5 балів випереджає "Барселону", яка має поєдинок у запасі. "Леванте" з 4 пунктами залишився на 16-й позиції.

У наступному турі "Реал" 27 вересня на виїзді позмагається з "Атлетіко" в мадридському дербі, а "Леванте" того ж дня у гостях зустрінеться з "Хетафе".