"Реал" без Луніна здобув впевнену перемогу та впритул наблизився до "Барселони" у Примері (відео)

Команда Карло Анчелотті не мала проблем з "Хетафе".

Мадридський "Реал" обіграв "Хетафе" у домашньому матчі 15-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25. Зустріч на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді завершилася з рахунком 2:0 .

Обидва голи підопічні Карло Анчелотті забили в першому таймі. На 30-й хвилині пенальті реалізував Джуд Беллінгем, а ще через вісім хвилин англієць асистував Кіліану Мбаппе.

Український голкіпер "вершкових" Андрій Лунін провів цей поєдинок на лавці для запасних. Ворота "Королівського клубу" захищав бельгієць Тібо Куртуа.

Огляд матчу "Реал" Мадрид – "Хетафе"

Буде додано незабаром.

Завдяки цій перемозі "Реал" (33 очки) піднявся на другу позицію в Примері й лише на один бал відстає від лідера "Барселони", маючи матч у запасі. "Хетафе" (13 пунктів) йде на 17-му місці.

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