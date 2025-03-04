"Реал" без Луніна здолав "Атлетіко" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (відео)

Поєдинок-відповідь між "матрацниками" і "вершковими" відбудеться 12 березня на стадіоні "Метрополітано" в Мадриді.

"Реал" на своєму полі обіграв "Атлетіко" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Мадридське дербі на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в столиці Іспанії завершилося з рахунком 2:1 .

"Вершкові" відкрили рахунок уже на 4-й хвилині зустрічі – Родріго увійшов до карного майданчика "матрацників" і влучно пробив у дальній кут.

На 32-й хвилині підопічні Дієго Сімеоне відігралися – Хуліан Альварес забив красивий гол обвідним ударом здалеку.

У другому таймі команда Карло Анчелотті зуміла вирвати перемогу – на 55-й хвилині Браїм Діас розхитав кількох суперників у чужому карному майданчику та відправив м'яч у дальній кут.

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін провів весь матч на лавці для запасних. Ворота "бланкос" захищав бельгієць Тібо Куртуа.

Огляд матчу "Реал" Мадрид – "Атлетіко"

Буде додано незабаром.

Матч-відповідь між "Атлетіко" та "Реалом" відбудеться у середу, 12 березня, на стадіоні "Метрополітано" в Мадриді.

Переможець пари "Реал" – "Атлетіко" в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів позмагається з тріумфатором протистояння між нідерландським ПСВ і лондонським "Арсеналом", у складі якого виступає українець Олександр Зінченко.

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