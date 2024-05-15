"Реал" без Луніна знищив суперника в Ла Лізі – Беллінгем підкрався до Довбика у перегонах бомбардирів

Мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна на своєму полі розгромив "Алавес" у матчі 36-го туру іспанської Ла Ліги. Поєдинок на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді завершився з рахунком 5:0 .

Уже на 10-й хвилині зустрічі "вершкових" вивів уперед Джуд Беллінгем, скориставшись пасом Тоні Крооса. Для 20-річного англійця це 19-й гол у нинішньому розіграші Примери. Тепер він лише одним м'ячем поступається лідеру бомбардирських перегонів – українському форварду "Жирони" Артему Довбику, у чиєму активі 20 голів.

На 27-й хвилині команда Карло Анчелотті подвоїла свою перевагу – Вінісіус Жуніор відзначився після передачі Едуардо Камавінги. А перед самою перервою Беллінгем результативно асистував Федеріко Вальверде.

У другому таймі "Королівський клуб" ще двічі вразив ворота суперника. На 70-й хвилині Вінісіус Жуніор оформив дубль, скориставшись передачею Беллінгема. А остаточний рахунок матчу на 81-й хвилині встановив 19-річний Арда Гюлер.

Лунін весь поєдинок провів на лавці для запасних. Ворота "Реала" в цьому матчі захищав Тібо Куртуа. Для бельгійського голкіпера це була лише третя гра цього сезону, він пропустив майже рік через травми.

Огляд матчу "Реал" Мадрид – "Алавес"

Буде додано незабаром.

"Реал" (93 очки) може продовжувати святкувати чемпіонство, яке раніше достроково здобув, та готуватися до фіналу Ліги чемпіонів – 1 червня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні мадридці позмагаються за трофей проти дортмундської "Боруссії".

"Алавес" розташовується на 11-й позиції в Ла Лізі, маючи у своєму активі 42 залікові пункти.

У наступному турі "Реал" 19 травня на виїзді зустрінеться з "Вільярреалом". Днем раніше "Алавес" прийме "Хетафе".

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