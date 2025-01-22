"Реал" без Луніна знищив "Зальцбург" у матчі Ліги чемпіонів (відео)

Мадридський "Реал" розтрощив "Зальцбург" у домашньому матчі сьомого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді завершився з рахунком 5:1 .

У першому таймі підопічні Карло Анчелотті двічі вразили ворота гостей – дубль оформив Родріго, відзначившись на 23-й і 34-й хвилинах. Обидва рази йому асистував Джуд Беллінгем.

На старті другого тайму "вершкові" довели справу до розгрому. На 48-й хвилині точного удару завдав Кіліан Мбаппе, а ще через сім хвилин забив Вінісіус Жуніор.

На 77-й хвилині "Королівський клуб" уп'яте розписався у воротах суперника. Свій другий гол у матчі забив Вінісіус Жуніор, таким чином зробивши дубль.

Австрійський клуб відповів лише голом престижу на 85-й хвилині, автором якого став Мадс Бідструп.

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін провів цей поєдинок на лавці для запасних. Ворота мадридського клубу захищав бельгієць Тібо Куртуа.

Огляд матчу "Реал" Мадрид – "Зальцбург"

Буде додано незабаром.

За тур до кінця "Реал" (12 очок) посідає 16-те місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги чемпіонів і гарантував собі вихід до плейоф. "Зальцбург" (3 бали) йде на 34-й позиції та вже не претендує на плейоф.

У заключному турі основного раунду найпрестижнішого єврокубка "Реал" на виїзді зіграє з "Брестом", а "Зальцбург" прийме "Атлетіко". Матчі відбудуться 29 січня.

Нагадаємо, в оновленому форматі Ліги чемпіонів 36 клубів виступають в єдиній лізі, де повинні зіграти проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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