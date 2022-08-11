"Реал" без проблем обіграв тріумфатора Ліги Європи та виборов п'ятий Суперкубок УЄФА в історії

У середу, 10 серпня, відбувся поєдинок за звання найсильнішої команди Європи між мадридським "Реалом" та франкфуртським "Айнтрахтом".

Мадридський "Реал" переміг "Айнтрахт" Франкфурт у поєдинку за Суперкубок УЄФА з рахунком 2:0 .

Рахунок матчу відкрив на 37-й хвилині Давід Алаба. Після навісу Каріма Бензема скинув направо головою, Каземіро теж головою з нульового кута відкинув під удар Алабі, котрий з центра воротарського майданчика відправив м'яч в порожні ворота.

На 65-й хвилині протистояння Бензема подвоїв перевагу мадридців. Француз з передачі Вінісіуса Жуніора влучним ударом в один дотик відправив м'яч у сітку по центру воріт.

Для Бензема цей гол став історичним. Він обійшов Рауля та став другим бомбардиром в історії "вершкових" (324 голи), більше м’ячів лише у Кріштіану Роналду (450).

Також ця перемога стала історичною для керманича мадридського клубу Карло Анчелотті. Він вчетверте у кар'єрі привів свою команду до перемоги у матчі за Суперкубок УЄФА. За цим показником він став абсолютним лідером в історії. На другому місці тепер перебуває Пеп Гвардіола з трьома титулами, ще шість фахівців мають по дві перемоги у матчах за Суперкубок УЄФА.

Це п'ята перемога Суперкубка УЄФА для "Реала" в історії. Стільки ж вигравали "Мілан" та "Барселона".

Нагадаємо, що мадридський "Реал" очолив список найуспішніших команд, які виступають на єврокубковій арені.

Читайте також:

"Баварія" знищила тріумфатора Ліги Європи на старті Бундесліги

Кваліфікація Ліги чемпіонів: "Бенфіка" Яремчука очікує "Динамо" у плейоф, фіналіст Ліги Європи помстився за сенсаційну поразку

Несподіваний камбек: "Динамо" у яскравому матчі пробилося до плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів