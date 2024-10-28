"Реал" бойкотуватиме церемонію вручення "Золотого м'яча-2024": ЗМІ назвали скандальну причину

"Вершкові" обурилися, що форвард команди Вінісіус Жуніор не виграє нагороду.
Мадридський "Реал" бойкотуватиме урочисту церемонію вручення "Золотого м'яча-2024".
Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, ніхто з представників "Королівського клубу" не буде присутній на церемонії, яка відбудеться у понеділок, 28 жовтня, в паризькому театрі Шатле.
Таке рішення "Реал" ухвалив після того, як дізнався, що бразильський форвард команди Вінісіус Жуніор не виграє "Золотий м'яч".
Це викликало обурення у мадридському гранді. У відповідь там відмовилися взагалі їхати на церемонію, незважаючи на те, що представники "Реала" є в інших номінаціях.
Зокрема на церемонії також не буде українського голкіпера "вершкових" Андрія Луніна, який опинився серед претендентів на звання найкращого воротаря 2024 року.
У зв'язку з тим, що головний фаворит на нагороду Вінісіус Жуніор її не отримає, ЗМІ припускають, що володарем "Золотого м'яча" стане іспанський півзахисник "Манчестер Сіті" Родрі.
Церемонія вручення "Золотого м'яча" розпочнеться о 20:00 за київським часом.
Нагадаємо, чинним володарем "Золотого м'яча" є форвард "Інтера" Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі.
Саме Мессі належить абсолютний рекорд за кількістю виграних "Золотих м'ячів" – він отримував цей приз вісім разів (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023).
Найближчим переслідувачем аргентинця є форвард "Аль-Насра" та збірної Португалії Кріштіану Роналду, якого визнавали найкращим футболістом світу п'ять разів (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).
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