"Реал" бойкотуватиме церемонію вручення "Золотого м'яча-2024": ЗМІ назвали скандальну причину

Мадридський "Реал" бойкотуватиме урочисту церемонію вручення "Золотого м'яча-2024".

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, ніхто з представників "Королівського клубу" не буде присутній на церемонії, яка відбудеться у понеділок, 28 жовтня, в паризькому театрі Шатле.

Таке рішення "Реал" ухвалив після того, як дізнався, що бразильський форвард команди Вінісіус Жуніор не виграє "Золотий м'яч".

Це викликало обурення у мадридському гранді. У відповідь там відмовилися взагалі їхати на церемонію, незважаючи на те, що представники "Реала" є в інших номінаціях.

Зокрема на церемонії також не буде українського голкіпера "вершкових" Андрія Луніна, який опинився серед претендентів на звання найкращого воротаря 2024 року.

У зв'язку з тим, що головний фаворит на нагороду Вінісіус Жуніор її не отримає, ЗМІ припускають, що володарем "Золотого м'яча" стане іспанський півзахисник "Манчестер Сіті" Родрі.

Церемонія вручення "Золотого м'яча" розпочнеться о 20:00 за київським часом.

Нагадаємо, чинним володарем "Золотого м'яча" є форвард "Інтера" Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі.

Саме Мессі належить абсолютний рекорд за кількістю виграних "Золотих м'ячів" – він отримував цей приз вісім разів (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023).

Найближчим переслідувачем аргентинця є форвард "Аль-Насра" та збірної Португалії Кріштіану Роналду, якого визнавали найкращим футболістом світу п'ять разів (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).

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