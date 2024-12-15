"Реал" дізнався свого суперника у фіналі Міжконтинентального кубка-2024

18 грудня "вершкові" позмагаються за трофей з мексиканською "Пачукою".

Визначився суперник мадридського "Реала" у фіналі Міжконтинентального кубка-2024.

Ним стала мексиканська "Пачука", яка у півфіналі турніру здолала єгипетський "Аль-Ахлі".

В основний і додатковий час команди голів не забивали, тож володар путівки до фіналу визначався у серії післяматчевих пенальті, де точнішими були футболісти "Пачуки" – 6:5.

Фінал Міжконтинентального кубка між "Реалом" і "Пачукою" відбудеться у середу, 18 грудня, на стадіоні "Лусаїл" у Досі (Катар). Гра розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, ФІФА відновила розіграш Міжконтинентального кубка, який раніше проводився з перервами в 1960-2004 роках.

Своєю чергою, Клубний чемпіонат світу було реформовано. Влітку 2025 року він відбудеться у новому розширеному форматі за участю 32 команд з шести футбольних конфедерацій.

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