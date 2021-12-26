"Реал" хоче здихатися двох зіркових футболістів у зимове трансферне вікно

"Реал" хоче здихатися двох зіркових футболістів у зимове трансферне вікно

Контракти обох гравців закінчуються влітку 2022 року.

Мадридський "Реал" планує попрощатися з двома футболістами під час зимового трансферного періоду.

Як повідомляє Marca, "Королівський клуб" збирається продати валійського нападника Гарета Бейла та іспанського півзахисника Іско.

У послугах обох зіркових гравців не зацікавлений головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті. Контракти Бейла та Іско з мадридським грандом спливають у червні 2022 року.

Крім того, керівництво "Реала" готове розглянути пропозиції щодо трансферів Маріано Діаса, Луки Йовича та Едена Азара. У такий спосіб клуб сподівається розвантажити зарплатну відомість перед літнім трансферним вікном.

У нинішньому сезоні Бейл провів всього три матчі в футболці "вершкових" у Ла Лізі, відзначився одним голом. В активі Іско сім поєдинків в Чемпіонаті Іспанії, один забитий м'яч.

Після 19 турів "Реал" одноосібно очолює Примеру, випереджаючи найближчого переслідувача - "Севілью", яка має поєдинок у запасі, на 8 очок.

У наступному матчі Ла Ліги підопічні Анчелотті 2 січня в гостях зіграють проти "Хетафе".

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