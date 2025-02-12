"Реал" і "Барселона" дізналися суперників: результати жеребкування півфіналу Кубка Іспанії

На цій стадії турніру команди проведуть по два матчі: вдома та на виїзді.

У середу, 12 лютого, відбулося жеребкування 1/2 фіналу Кубка Іспанії з футболу сезону-2024/25.

На цій стадії зіграють мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна, "Барселона", "Атлетіко" та "Реал Сосьєдад".

За вихід до фіналу мадридський "Реал" побореться проти "Реал Сосьєдада", а "Барселона" позмагається з "Атлетіко".

Півфінальні протистояння Кубка Іспанії складатимуться з двох матчів: вдома та на виїзді. Перші поєдинки відбудуться у період від 25 до 27 лютого, а ігри у відповідь – від 1 до 3 квітня. Точні дати стануть відомі пізніше.

Кубка Іспанії з футболу: результати жеребкування 1/2 фіналу

"Барселона" – "Атлетіко" Мадрид

"Реал Сосьєдад" – "Реал" Мадрид

Зазначимо, що чинним володарем Кубка Іспанії є "Атлетик" Більбао. Торік у фіналі баски у серії пенальті перемогли "Мальорку" та вперше за останні 40 років здобули цей трофей.

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