"Реал" із неймовірним голом Бензема розібрався з "Атлетіко" в дербі у Ла Лізі

"Реал" із неймовірним голом Бензема розібрався з "Атлетіко" в дербі у Ла Лізі

"Вершкові" закріпили своє положення на верхівці турнірної таблиці.

Мадридський "Реал" у рамках 17-го туру Ла Ліги впевнено переміг у дербі "Атлетіко" з рахунком 2:0 .

Королівський клуб відкрив рахунок вже на 16 хвилині - Карім Бензема після передачі з лівого флангу від Вінісіуса Жуніора красивим ударом у падінні відправив ігрове знаряддя точно в кут воріт суперника.

"Атлетіко", своєю черго, був близький зрівняти рахунок на 36-й хвилині зустрічі, однак Куртуа в гарному сейві парирував удар зі штрафного від Антуана Грізманна. В результаті перший тайм завершився на користь господарів поля.

"Матрацники" непогано розпочали другу половину протистояння, проте на 57 хвилині пропустили вдруге - Марко Асенсіо точним ударом з меж штрафного надіслав м'яч у дальній кут Яна Облака поставивши, таким чином, крапку в цій дуелі. Знову в ролі асистента виступив Жуніор.

Як наслідок, "Реал" після цієї перемоги набрав 42 очки та продовжив впевнено лідирувати в турнірній таблиці внутрішньої першості. Наразі їхній відрив від другого місця, яке належить "Севільї", становить вісім очок. Що стосується "Атлетіко", то вони залишилася з 29 пунктами на четвертій сходинці.

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