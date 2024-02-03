Реал Мадрид – Атлетіко: де дивитися і ставки букмекерів на центральний матч 23-го туру Ла Ліги

Мадридські гранди втретє за місяць зійдуться в очній дуелі.

У неділю, 4 лютого, відбудеться центральний поєдинок 23-го туру іспанської Ла Ліги між "Реалом" українського голкіпера Андрія Луніна та "Атлетіко".

Мадридське дербі буде зігране на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" у Мадриді. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Після 22-го туру "Реал" (57 очок) очолює турнірну таблицю Ла Ліги, випереджаючи на два бали "Жирону" українців Артема Довбика та Віктора Циганкова. "Атлетіко" (47 пунктів) посідає третю позицію, маючи однакову кількість очок з "Барселоною", яка йде четвертою.

Де дивитися матч Реал Мадрид – Атлетіко

На території України поєдинок 23-го туру Ла Ліги між "Реалом" та "Атлетіко" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Прогнози букмекерів на матч Реал Мадрид – Атлетіко

Букмекери вважають фаворитом прийдешнього поєдинку "вершкових". На перемогу "Реала" можна поставити з коефіцієнтом 1,76. Нічия – 4,05. Виграш "Атлетіко" – 4,70.

Зазначимо, що мадридські гранди втретє за місяць зійдуться в очній дуелі. У січні "Королівський клуб" подужав "матрацників" у півфіналі Суперкубка Іспанії, але потім підопічні Дієго Сімеоне взяли реванш і вибили "вершкових" з Кубка Іспанії.

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