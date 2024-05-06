Реал Мадрид – Баварія: де дивитися і ставки букмекерів на матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

Перша гра між іспанським та німецьким грандами завершилася результативною нічиєю.

У середу, 8 травня, мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна прийме мюнхенську "Баварію" в матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2023/24.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Перша зустріч між командами в Мюнхені завершилася бойовою нічиєю з рахунком 2:2.

Де дивитися матч Реал Мадрид – Баварія

На території України поєдинок-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів між мадридським "Реалом" і "Баварією" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Реал" Мадрид – "Баварія".

Прогнози букмекерів на матч Реал Мадрид – Баварія

Безсумнівним фаворитом поєдинку букмекери називають мадридський клуб. На перемогу "Реала" в основний час гри приймаються ставки з коефіцієнтом 1,91. Нічия – 3,90. Виграш мюнхенців – 4,10.

Також вище оцінюються шанси "вершкових" у двоматчевій дуелі. На прохід підопічних Карло Анчелотті до фіналу можна поставити з коефіцієнтом 1,48. На вихід "Баварії" до фіналу – 2,75.

Переможець пари "Баварія" – "Реал" Мадрид у фіналі турніру позмагається з тріумфатором протистояння між ПСЖ і дортмундською "Боруссією". Перша гра між командами у Дортмунді закінчилася перемогою "джмелів" (1:0), матч-відповідь заплановано на 7 травня в Парижі.

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 1 червня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

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