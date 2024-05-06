Реал Мадрид – Баварія: онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

Текстовий репортаж вирішального поєдинку за вихід до фіналу між іспанським і німецьким клубами.

У середу, 8 травня, відбудеться матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів між мадридським "Реалом" українського голкіпера Андрія Луніна та мюнхенською "Баварією".

Команди зіграють на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Перша гра між іспанським і німецьким клубами в Мюнхені завершилася бойовою нічиєю з рахунком 2:2.

Переможець пари "Баварія" – "Реал" Мадрид у фіналі турніру позмагається з тріумфатором протистояння між ПСЖ і дортмундською "Боруссією". Перша гра між командами у Дортмунді закінчилася перемогою "джмелів" (1:0), матч-відповідь заплановано на 7 травня в Парижі.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція поєдинку "Реал" Мадрид – "Баварія".