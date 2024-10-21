Реал Мадрид – Боруссія Дортмунд: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги чемпіонів

У вівторок, 22 жовтня, мадридський "Реал" прийматиме дортмундську "Боруссію" в матчі третього туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді. Зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

В оновленому форматі Ліги чемпіонів кожна з 36 команд в основному раунді проведе по вісім поєдинків з різними суперниками (чотири вдома та чотири на виїзді). Всі учасники турніру отримали по 2 суперники з 4 різних кошиків.

У перших двох турах "Реал" здобув перемогу над німецьким "Штутгартом" (3:1) та несподівано зазнав поразки від французького "Лілля" (0:1). Дортмундська "Боруссія" розгромила бельгійський "Брюгге" (3:0) та шотландський "Селтік" (7:1).

Перед третім туром "вершкові" посідають 17-те місце у загальній турнірній таблиці основного раунду ЛЧ, маючи у своєму активі три очки. "Джмелі" з 6 балами йдуть на першій сходинці.

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Фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають іспанський клуб, у складі якого виступає український голкіпер Андрій Лунін. На перемогу підопічних Карло Анчелотті приймаються ставки з коефіцієнтом 1,51. Нічия – 4,80. Виграш представника Бундесліги – 5,90.

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Нагадаємо, що "Реал" та дортмундська "Боруссія" зустрічалися у фіналу минулого розіграшу ЛЧ. Тоді мадридський клуб обіграв "джмелів" (2:0) на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

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