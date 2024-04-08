Реал Мадрид – Манчестер Сіті: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

У вівторок, 9 квітня, мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна зіграє з "Манчестер Сіті" в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2023/24.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

В 1/8 фіналу найпрестижіншого євротурніру "Реал" впорався з "РБ Лейпцигом" (1:0, 1:1). Своєю чергою, "Манчестер Сіті" розібрався з "Копенгагеном" (3:1, 3:1).

Де дивитися матч Реал Мадрид – Манчестер Сіті

На території України поєдинок 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між "Реалом" і "Манчестер Сіті" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Реал" Мадрид – "Манчестер Сіті".

Прогнози букмекерів на матч Реал Мадрид – Манчестер Сіті

У прийдешньому поєдинку букмекери віддають незначну перевагу "городянам". На перемогу "Манчестер Сіті" приймаються ставки з коефіцієнтом 2,56. Нічия – 3,70. Виграш "вершкових" – 2,94.

Фаворитом двоматчевого протистояння також є чемпіон Англії. На вихід команди Хосепа Гвардіоли до півфіналу Ліги чемпіонів можна поставити з коефіцієнтом 1,53. Прохід підопічних Карло Анчелотті до наступної стадії турніру – 2,65.

Поєдинок-відповідь між "Манчестер Сіті" та "Реалом" відбудеться у середу, 17 квітня, на стадіоні "Етіхад" в Манчестері.

Додамо, що в півфіналі переможцець пари "Реал" Мадрид – "Манчестер Сіті" зустрінеться з тріумфатором протистояння "Арсенал" – "Баварія".

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