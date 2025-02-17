Реал Мадрид – Манчестер Сіті: де дивитися і ставки букмекерів на матч-відповідь плейоф Ліги чемпіонів

У середу, 19 лютого, мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна прийме "Манчестер Сіті" в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в столиці Іспанії. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

У першій зустрічі між командами, яка відбулася 11 лютого в Англії, "Реал" на останніх хвилинах вирвав вольову перемогу над "Манчестер Сіті" (3:2).

Де дивитися матч Реал Мадрид – Манчестер Сіті

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Текстова онлайн-трансляція матчу "Реал" Мадрид – "Манчестер Сіті" буде доступна на нашому сайті.

Прогнози букмекерів на матч Реал Мадрид – Манчестер Сіті

Фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають мадридський клуб. На перемогу "Реала" можна поставити з коефіцієнтом 1,88. Нічия – 4,30. Виграш "Манчестер Сіті" – 3,65.

У двоматчевому протистоянні аналітики також віддають перевагу команді Карло Анчелотті. На прохід "вершкових" до 1/8 фіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,19. Вихід підопічних Хосепа Гвардіоли до наступної стадії турніру – 4,70.

Жеребкування 1/8 фіналу, 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться у п'ятницю, 21 лютого.

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