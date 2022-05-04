Реал Мадрид - Манчестер Сіті: де дивитися та ставки букмекерів на матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

Реал Мадрид - Манчестер Сіті: де дивитися та ставки букмекерів на матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

У середу, 4 травня, мадридський "Реал" прийме "Манчестер Сіті" в поєдинку-відповіді півфінальної стадії Ліги чемпіонів.

Напередодні визначився перший фіналіст Ліги чемпіонів сезону-2021/22. Ним став англійський "Ліверпуль", який повторно обіграв іспанський "Вільярреал". Суперник "червоних" у вирішальному матчі за трофей стане відомий після другої битви між мадридським "Реалом" і "Манчестер Сіті".

Зустріч відбудеться на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді. Стартовий свисток традиційно пролунає о 22:00 за київським часом.

У першому матчі, який відбувся 26 квітня в Манчестері, "городяни" перемогли з рахунком 4:3. До слова, УЄФА скасував правило виїзного голу у всіх клубних турнірах, починаючи від сезону 2021/22.

Де дивитися матч Реал Мадрид - Манчестер Сіті

На території України поєдинок у прямій трансляції покаже відеосервіс MEGOGO.

Прогнози букмекерів на матч Реал Мадрид - Манчестер Сіті

На думку букмекерів, фаворитом поєдинку на "Сантьяго Бернабеу" є англійський клуб. На перемогу підопічних Хосепа Гвардіоли можна поставити з коефіцієнтом 2,12. Нічия - 4,00. Тріумф підопічних Карло Анчелотті оцінюється в 3,25.

На прохід "небесно-блакитних" до фіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,29. На підсумковий успіх "Королівського клубу" - 3,60.

Нагадаємо, фінал цьогорічного розіграшу Ліги чемпіонів запланований на 28 травня в Парижі. Вирішальний матч турніру було перенесено із Санкт-Петербурга через повномасштабну війну, яку Росія розв'язала проти України.

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